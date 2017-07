Was in aller Welt soll es die Tendenz der VW-Aktie kümmern, was die EZB nachher in ihrer Pressekonferenz um 14:30 Uhr von sich gibt? Der Konzern ist keine Bank (naja, ein wenig) und keine Anleihe. Aber trotzdem kann es das Orakel der EZB sein, das darüber entscheidet, ob diese Aktie (ISIN DE0007664039) die zu Monatsbeginn losgetretene Rallye fortsetzt oder wieder in die gerade nach oben verlassene, charttechnische Dreiecksformation zurückfällt - über den Umweg des Euro.

Der ist für exportorientierte Unternehmen immens wichtig. Je tiefer, desto besser. Aber der Euro stieg zuletzt, nicht nur zum US-Dollar, deutlich. Grund: Die Anleger preisten eine Zinswende ein, von der sie glauben, dass die EZB sie heute verkünden oder zumindest in Aussicht stellen wird. Und sollte diese Vermutung falsch ...

