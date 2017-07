Generali Real Estate Fund CEE erwirbt das von der österreichischen S+B Gruppe AG entwickelte kroLEWska Bürogebäude in Warschau.



Warschau (ots) - Das kroLEWska Bürogebäude ist im Herzen des Geschäftszentrums der Stadt Warschau, dem Central Business Distrikt gelegen und ist ein Immobilienentwicklungsprojekt der Extraklasse. Die Büro- und Geschäftsflächen belaufen sich auf ca. 6.000 m2 und sind nahezu voll vermietet.



Bei der Entwicklung des Projektes hat sich die S+B sehr hohe Ziele gesetzt: eine Fassade nach dem neuesten Stand der Technik, flexible Bürogrundrisse und großzügig angelegte Terrassenflächen mit effizienten Nutzungsmöglichkeiten.



kroLEWska hat die LEED Platin Zertifizierung erhalten und wurde zum nachhaltigsten Gebäude seiner Kategorie in Polen gekürt.



Johannes Bauer, S+B Country Manager in Polen: "kroLEWska ist ein einzigartiges Haus, das zu entwickeln uns eine besondere Freude war. Die S+B hat mit der Fertigstellung einen bedeutenden Meilenstein in ihrer beeindruckenden internationalen Erfolgsgeschichte gesetzt."



