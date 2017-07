Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für ASML nach Quartalszahlen von 135 auf 140 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Quartalsbericht habe in vielerlei Hinsicht optimistisch geklungen, schrieb Analyst Andrew Gardiner in einer Studie vom Donnerstag. Positiv seien vor allem die deutlich höheren Erwartungen an das laufende und das kommende Jahr. China biete zudem "frische Wachstumschancen" und die Rückkehr des Chipindustrie-Ausrüsters zu einem Aktienrückkauf stütze den Ausblick bis zum Jahr 2020./bek/ajx Datum der Analyse: 20.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0047 2017-07-20/12:41

ISIN: NL0010273215