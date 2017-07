Liebe Leser,

diesmal soll alles anders werden: Am 10. Juli kündigten der Pharmagigant Stada und die Übernahmeinteressenten Bain und Cinven an, dass man einen weiteren Versuch für die zuletzt gescheiterte Akquisition wagen will.

Eine ereignisreiche Zeit

Zur Erinnerung: Nach zwei zähen, verhandlungsintensiven Monaten war der verbissene Bieterwettkampf um den Pharmakonzern Mitte April beendet worden. So stimmte die Konzernspitze dem Übernahmeangebot der ... (Norman Stepuhn)

Den vollständigen Artikel lesen ...