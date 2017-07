Infolge der US-Lagerbestandsdaten konnten die Ölpreise an den Börsen gestern kräftig zulegen. Die Inlandspreise für Heizöl ziehen nach und steigen am Donnerstag um durchschnittlich 0,8 Cent bzw. Rappen je Liter. Die nordamerikanischen Lagertanks für Rohöl, Benzin, Heizöl und Diesel sind weniger gut gefüllt als in der Vorwoche. Mit einem Gesamtrückgang von 11,2 Mio. Barrel quer über alle Produktbereiche ...

