Ab in die Ferien mit AVM



- Alle Dokumente sicher dabei - Dank MyFRITZ! - Spart bares Geld - Die FRITZ!App Fon - Mit der FRITZ!App WLAN die nächsten Funknetze finden - Perfekter Reisebegleiter - Die FRITZ!Box 6820 LTE - Mit den Smart-Home-Funktionen der FRITZ!Box zuhause alles im Griff



Egal ob Roadtrip in den USA, Badeurlaub an der Adria oder Bergtour in Österreich - mit FRITZ! wird der Urlaub ganz entspannt. Mit der NAS-Funktion der FRITZ!Box und MyFRITZ! können die wichtigsten Dokumente digital abgelegt und bei Bedarf abgerufen werden. Durch das Zusammenspiel zwischen MyFRITZ!App und FRITZ!App Fon kann weltweit zu den Konditionen der heimischen Festnetznummer telefoniert werden und die FRITZ!Box 6820 LTE sorgt im Urlaub in ganz Europa für stabiles WLAN. Außerdem findet die FRITZ!App WLAN schnell die nächsten WLAN-Funknetze und mit den Smart-Home-Funktionen der FRITZ!Box bzw. den intelligenten FRITZ!DECT-Steckdosen hat man auch im Urlaub zuhause alles im Griff.



