Anmoderationsvorschlag:



Es klingelt an der Tür und vor Ihnen steht eine sympathische Frau und fragt Sie, ob sie ein Glas Wasser bekommen könnte. Und hilfsbereit wie Sie sind, bitten Sie die Frau herein und geben ihr natürlich das Wasser. Nachdem die Frau Ihr Haus wieder verlassen hat, merken Sie plötzlich, dass Ihr Portemonnaie fehlt und das Ganze nur ein Trick war. Der sogenannte Glas-Wasser-Trick ist nämlich ein beliebtes Mittel von Kriminellen, um potentielle Opfer zu finden, weiß Helke Michael.



Sprecherin: Eine weitere Masche: Jemand klingelt an der Tür und bittet um ein Blatt Papier, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen.



O-Ton 1 (Florian Lauw, 13 Sek.): "Oder ganz überraschend stehen angebliche Handwerker vor Ihrer Tür, die Zählerstände ablesen wollen. Ganz dreist ist der Klingel-Trick: Die Einbrecher klingeln einfach mehrere Male. Wenn niemand öffnet, brechen sie sofort ein."



Sprecherin: Erklärt Sicherheitsexperte Florian Lauw von ABUS. Der sogenannte Plastikstreifen-Trick ist ebenfalls beliebt, um herauszufinden, ob das potentielle Ziel grade bewohnt ist.



O-Ton 2 (Florian Lauw, 19 Sek.): "Dabei befestigen die Diebe einen durchsichtigen Streifen zwischen Tür und Rahmen. Wenn jemand die Tür öffnet, fällt der Streifen auf den Boden, ohne dass es jemand bemerkt. Ist das nicht der Fall, ist das ein Zeichen für den Einbrecher, dass die Wohnung leer steht und er freie Bahn hat. Wenn Sie also im Urlaub sind, bitten Sie Freunde oder Nachbarn, regelmäßig in Ihre Wohnung zu gehen."



Sprecherin: Klingelt jemand Unbekanntes, der sich auch nicht angemeldet hat - machen Sie nicht auf.



O-Ton 3 (Florian Lauw, 10 Sek.): "Im Zweifelsfall können Sie immer die Polizei rufen. Und auch wenn Sie die Person kennen, sollten Sie Wertsachen und Schlüssel am besten vorher gut verwahren und nicht öffentlich rumliegen lassen. Man weiß ja nie."



Sprecherin: Richtige Kriminelle kann man aber nur mit Profitechnik aufhalten.



O-Ton 4 (Florian Lauw, 21 Sek.): "Zum Beispiel die Funkalarmanalage Secvest von ABUS mit Notfallknopf, den ich auch in der Hosentasche oder um den Hals tragen kann. Außerdem schützt die Secvest zuverlässig vor Einbrechern. Übrigens gibt's jetzt sogar Geld vom Staat zurück, wenn ich mich für den Einbau einer Secvest Funkalarmanalage entscheide. Alle Infos dazu haben wir auf unserer Homepage abus.com für Sie zusammengestellt."



Abmoderationsvorschlag:



Und alle Infos zu den Fördermöglichkeiten und entsprechenden Sicherungsmaßnahmen für Ihr Zuhause finden, wie gesagt, Sie auch im Internet unter www.abus.com.



