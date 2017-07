Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -



Neues Paket mit Flug und Unterkunft für den Abu Dhabi Grand Prix für das Finale der Formel-1-Saison 2017 angekündigt



Enthalten sind Hin- und Rückflug von München, Hotelunterbringung, Tickets für den Abu Dhabi GP, Konzerte nach dem Rennen und unbegrenzter Eintritt in die Yas Island Parks



Etihad Airways hat angekündigt, dass für einen begrenzten Zeitraum deutsche Kunden den FORMEL 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2017 durch sein "außergewöhnliches" Reisepaket mit Flug und Unterkunft erleben können.



Das Paket in limitierter Ausführung enthält: Hin- und Rückflug von München nach Abu Dhabi, drei Nächte Hotelunterkunft, Tickets für den Abu Dhabi Grand Prix, Eintritt zu den After-Race-Konzerten sowie unbegrenzter Eintritt in die Yas Island's Themenparks "Ferrari World Abu Dhabi" und "Yas Waterworld" am Wochenende des Rennens.



Zusätzlich zum spannenden Finale der Formel-1-Saison bietet das Rennwochenende außerdem fantastische Unterhaltung abseits der Piste, mit After-Race-Konzerten, die neben vielen Attraktionen ein Staraufgebot internationaler Musikgrößen zu bieten haben.



Die Organisatoren gaben vor kurzem bekannt, dass der Auftritt des international gefeierten DJs Calvin Harris zur Unterhaltung der Formel-1-Fans am Donnerstag, dem 23. November, bestätigt ist.



Den Höhepunkt der Party am Sonntag, dem 26. November, wird P!NK sein, eine der weltweit kommerziell erfolgreichsten Pop-Sängerinnen, die das Rennwochenende abschließen wird. Die Künstler, die am Freitag und Samstag, dem 24. und 25. November, auftreten werden, werden in Kürze bekanntgegeben.



Auf Yas Island versprechen zwei Themenparks am Wochenende Spaß für die ganze Familie. Ferrari World Abu Dhabi ist ein von Ferrari inspirierter Themenpark mit über 35 großartigen Erlebnissen wie einer rekordbrechenden Achterbahn, interaktiven Fahrerlebnissen und hochmodernen Simulatoren. Yas Waterworld ist ein Wasserpark vollgepackt mit 40 unglaublichen Fahrgeschäften, Rutschen, Attraktionen und Live-Shows.



In der Nähe befinden sich drei Championship-Rennstrecken. Zudem ist Abu Dhabi reich an vorzüglichen Golfplätzen sowohl für Fortgeschrittene als auch Anfänger.



Neben Golf gibt es für Besucher außerdem Attraktionen wie die Scheich-Zayid-Moschee, die Insel Saadiyat, Louvre Abu Dhabi und UNESCO-Weltkulturerbestätten zu entdecken.



Etihad Airways fliegt Abu Dhabi außerdem von Berlin, Düsseldorf und Frankfurt aus an. Um Ihr Abu Dhabi Grand Prix Paket zu buchen, besuchen Sie bitte: https://www.etihadholidays.de oder rufen Sie uns an unter 0221-92-47-195.



