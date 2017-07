NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Metro Wholesale & Food mit "Neutral" und einem Kursziel von 19 Euro in die Bewertung aufgenommen. Analyst Borja Olcese lobte die Strategie des vom Metro-Konzern abgetrennten Lebensmittelgeschäfts, wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Studie hervorgeht. Eine weitere Neubewertung hänge davon ab, ob das Management diese erfolgreich umsetze und die gesteckten Ziele erreiche./ajx/la

Datum der Analyse: 20.07.2017

ISIN DE000BFB0019

AXC0171 2017-07-20/14:17