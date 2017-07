Die deutsche Autobranche und das Ifo-Institut warnen vor einem Verbot des Verbrennungsmotors. Mehr als 600.000 der derzeitigen Industriearbeitsplätze sind direkt oder indirekt betroffen. Die CO2-Sekte will E-Auto-Total ab 2030. Über 600.000 heutige Industriearbeitsplätze und 13 Prozent der industriellen Wertschöpfung in Deutschland hängen an der Verbrennertechnik. Dies zeigt eine aktuelle Studie des ifo Instituts. Ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...