Vertex hat die Märkte in dieser Woche sehr gute Studeinergebnisse vorgelegt. Deswegen legte die Aktie einen kräftigen Satz nach oben hin. "Das ist bei Biotechwerten ganz oft der Fall, dass diese Aktien dann eben 20-30 Prozent machen", so Alfred Maydorn, Redakteur beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR. Wie sich bei Vertex jetzt verhalten sollten, erfahren Sie in diesem Video. Das Video ist Teil einer längeren Sendung. Darin geht es außerdem um JinkoSolar, Nordex, SAP, QSC, BYD und Medigene. Das komplette Interview finden Sie HIER.