Man kann darüber streiten, ob es clever ist, in einem schwachen Marktumfeld seine Quartalszahlen zu publizieren. Und dann auch noch vorab! Der Immobiliendienstleister Publity hat es am gestrigen Dienstag gemacht, als der DAX mal wieder unter die 12.500 Punkte-Marke rutschte und hat damit ins Schwarze getroffen. Die Aktie der Leipziger war ein Lichtblick in einem roten Börsenumfeld.

Im zweiten Halbjahr muss wieder mehr kommen

Das in solch einem Umfeld gekauft wurde, lag aber auch an der Güte der Meldung. So hat Publity im ersten Halbjahr den Nettogewinn um mehr als 30% auf 5,5 Mio. Euro steigern können. Das Ergebnis je Aktie legte auf satte 0,91 Euro (+32%) zu. Das klingt erst einmal gut. Doch für 2016 hatte das Unternehmen eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...