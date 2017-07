München (ots) -



Die 23. José Carreras Gala am 14. Dezember 2017 wird ein ganz besonderes Ereignis. Zum ersten Mal findet Deutschlands emotionalste Benefizveranstaltung in München, dem Sitz der José Carreras Leukämie-Stiftung statt. Auch in diesem Jahr werden wieder eine ganze Reihe von internationalen und nationalen Künstlern für den guten Zweck auftreten, um Gastgeber und Moderator José Carreras zu unterstützen, Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu generieren. Die ersten Stars, die bereits zugesagt haben, sind David Garrett und die Spider Murphy Gang.



José Carreras: "Ich freue mich, dass unsere große Gala zum ersten Mal in München stattfindet, also in einer Stadt, der ich persönlich viel zu verdanken habe. Ich bin mir sicher, dass die 23. José Carreras Gala ein großartiger Erfolg wird. Und ich freue mich auf die internationalen und nationalen Künstlerfreunde, die mich wieder unterstützen. Mein besonderer Dank gilt natürlich meinem Publikum, dass unseren wichtigen Kampf gegen Leukämie und andere schwere Blut- und Knochenmarkserkrankungen seit über zwanzig Jahren nachhaltig und großzügig unterstützt."



David Garrett: "Ich bin seit vielen Jahren Botschafter der José Carreras Leukämie-Stiftung, weil ich sehe, wie wichtig das Engagement von José Carreras für die betroffenen Patienten und deren Familien ist. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat die José Carreras Leukämie-Stiftung allein in Deutschland über 200 Millionen Euro an Spenden generiert und damit die Forschung und weitere Projekte unterstützt. Dadurch konnten bereits viele Leben gerettet und großes Leid verhindert werden."



Günther Siegl von der Spider Murphy Gang: "Wenn die große José Carreras Gala zum ersten Mal in München stattfindet, sind wir als Münchner Band natürlich sehr gerne dabei. Es freut uns, eine gute Sache mit unserer Musik zu unterstützen."



Bei der 23. José Carreras Gala werden noch weitere internationale und nationale Stars José Carreras unterstützen, Spenden für den Kampf gegen Leukämie zu sammeln. Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt in Kürze, Kartenreservierungen sind bereits jetzt über die José Carreras Leukämie-Stiftung telefonisch unter 089 / 27 29 04 - 0 oder per Mail an jcg@carreras-stiftung.de möglich. Produziert wird die 23. José Carreras Gala erneut von Kimmig Entertainment.



José Carreras Leukämie-Stiftung e.V.



1987 erkrankte José Carreras an Leukämie. Aus Dankbarkeit über die eigene Heilung gründete er 1995 die gemeinnützige Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. und anschließend die zugehörige Stiftung. Seither wurden bereits über 1.100 Projekte finanziert, die den Bau von Forschungs- und Behandlungseinrichtungen, die Erforschung von Leukämie und ihrer Heilung sowie die Arbeit von Selbsthilfegruppen und Elterninitiativen zum Ziel haben. Die Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung e.V. ist Träger des DZI Spenden- Siegels, dem Gütesiegel im deutschen Spendenwesen. Die José Carreras Gala ist dank der Unterstützung vieler Prominenter mit über 120 Millionen Euro Spenden eine der langfristig erfolgreichsten Benefiz-Galas im deutschen Fernsehen.



Spendenkonto: Deutsche José Carreras Leukämie-Stiftung Commerzbank AG München IBAN: DE96 7008 0000 0319 9666 01 BIC: DRESDEFF700



Spendenhotline: (+49) 01802 400 100 (Kosten aus dem deutschen Festnetz: 0,06 EUR, Kosten aus dem deutschen Mobilfunknetz: max. 0,42 EUR, aus dem Ausland können die Kosten abweichen) SMS-Spende über 5 Euro: Stichwort BLUTKREBS an 81190



