FRANKFURT (Dow Jones)--Der vor zwei Jahren von den Autokonzernen Daimler, BMW und Audi übernommene Kartendienst Here erweitert laut einem Medienbericht seinen Investorenkreis. Der Autozulieferer Continental werde voraussichtlich 8 bis 10 Prozent der Anteile übernehmen, berichtet das Manager Magazin vorab aus seiner neuesten Ausgabe. Die Verhandlungen stünden kurz vor dem Abschluss, zitiert das Magazin Unternehmenskreise. Der Vertrag solle im September unterzeichnet werden.

Ein Sprecher von der Continental AG sagte auf Nachfrage von Dow Jones, dass das Unternehmen Spekulationen nicht kommentiere.

Here gilt als Spezialist für sehr präzise Internetkarten. Daimler, BMW und Audi hatten für das Unternehmen insgesamt 2,8 Milliarden Euro bezahlt. Inzwischen haben sich auch der Chiphersteller Intel und ein chinesisches Investorentrio an Here beteiligt.

Laut Magazin verhandelten aktuell auch andere Investoren über einen Einstieg bei Here. Mit Ford seien die Verhandlungen am weitesten fortgeschritten. Als weitere Interessenten an einer Beteiligung gelten Toyota und Renault-Nissan.

July 20, 2017 08:23 ET (12:23 GMT)

