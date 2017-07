Die Marinomed Biotech AG (Marinomed) hat sich sieben Millionen Euro über eine Wandelanleihe (vier Prozent Kupon) am Kapitalmarkt geholt. Was mich jedoch viel mehr freut ist, dass das Wiener Biotechunternehmen (Spin-off der Veterinärmedizinischen Universität Wien) einen Börsengang in Wien überlegt. Mit dem AWS Mittelstandsfonds 2015 (bleibt maximal zehn Jahre investiert) und der Invest AG 2016, das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...