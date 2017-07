=== 07:00 DE/Sartorius AG, Ergebnis 1H, Göttingen 07:00 NL/Philips Lighting Holding BV, Ergebnis 1H, Eindhoven *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Trading Update 1Q, Newbury 09:00 SE/Vattenfall AB, Ergebnis 1H, Solna *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 3Q 10:30 DE/Bitkom und Bundesamt für Verfassungsschutz, PK zu "Wirtschaftsschutz in der digitalen Welt", Berlin *** 12:30 US/General Electric Co, Ergebnis 2Q, Boston - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen - CH/Landis+Gyr, Erstnotiz an der Schweizer Börse - EU/Ratingüberprüfung für Dänemark (Fitch), Spanien (Fitch), Türkei (Fitch), Tschechien (S&P), Griechenland (S&P), Dänemark (Moody's), Estland (Moody's) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar,de@dowjones,com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

July 20, 2017 08:50 ET (12:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.