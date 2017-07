Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Biotest Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Biotest Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.08.2017 in Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-07-20 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Biotest Aktiengesellschaft Dreieich - ISIN DE0005227201, DE0005227235 - - WKN 522720, 522723 - Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 Wir laden hiermit unsere Aktionäre zu der am Mittwoch, dem 30. August 2017, 10:30 Uhr, in der Alten Oper Frankfurt, Opernplatz, Mozart Saal, 60313 Frankfurt am Main, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Tagesordnung 1. *Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Biotest AG und des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2016, des Lageberichts für die Biotest AG und den Konzern, des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 sowie des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Absatz 4, 315 Absatz 4 HGB* Die genannten Unterlagen können im Internet unter www.biotest.com eingesehen werden und werden in der Hauptversammlung zur Einsichtnahme ausliegen. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Hauptversammlung hat zu diesem Tagesordnungspunkt 1 deshalb keinen Beschluss zu fassen. 2. *Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von EUR 12.824.630,59 wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer EUR 1.385.000,82 Dividende von EUR 0,07 je dividendenberechtigter Vorzugsaktie auf 19.785.726 Stück Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Ausschüttung einer EUR 989.286,30 Dividende von EUR 0,05 je dividendenberechtigter Stammaktie auf 19.785.726 Stück Stammaktien Ausschüttung insgesamt EUR 2.374.287,12 Gewinnvortrag auf neue EUR 10.450.343,47 Rechnung Bilanzgewinn EUR 12.824.630,59 Gemäß § 58 Abs. 4 Satz 2 Aktiengesetz in der ab 1. Januar 2017 geltenden Fassung ist der Anspruch auf die Dividende am dritten auf den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag, das heißt am 4. September 2017, fällig. Die Dividende wird am 4. September 2017 ausgezahlt. 3. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 4. *Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 Entlastung zu erteilen. 5. *Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017* Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, die Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Eschborn/Frankfurt am Main, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2017 zu wählen. 6. *Wahlen zum Aufsichtsrat und Wahl von einem Ersatzmitglied* Der Aufsichtsrat besteht gem. §§ 96 Absatz 1 4. Alternative, 101 AktG, § 1 Absatz 1 Ziffer 1, § 4 Absatz 1 Drittelbeteiligungsgesetz und § 9 Absatz 1 der Satzung aus insgesamt sechs Mitgliedern, von denen vier von den Aktionären und zwei von den Arbeitnehmern gewählt werden. Mit Ablauf der diesjährigen Hauptversammlung am 30. August 2017 endet die Amtszeit der durch die Hauptversammlung gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Die OGEL GmbH hat erklärt, dass sie auf die Ausübung ihres Entsendungsrechts gem. § 9 (a) Absatz 1 der Satzung bis auf weiteres verzichtet. Aufgrund des Verzichts der OGEL GmbH sind daher vier neue Aufsichtsratsmitglieder von der Hauptversammlung zu wählen. Außerdem soll für ein neu zu wählendes Aufsichtsratsmitglied ein Ersatzmitglied gewählt werden. Der Aufsichtsrat schlägt vor, folgende Personen für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2021 beschließen wird, als Aufsichtsratsmitglieder der Aktionäre in den Aufsichtsrat zu wählen: * *Herrn Rolf Hoffmann*, Weggis/Schweiz, Lehrbeauftragter der University of North Carolina Kenan-Flagler Business School, Chapel Hill/Vereinigte Staaten von Amerika * *Frau Dr. Cathrin Schleussner*, Neu-Isenburg, Geschäftsführerin der OGEL GmbH, Frankfurt am Main * *Frau Christine Kreidl*, Regensburg, Wirtschaftsprüferin, Steuerberater, selbstständig * *Herrn Kurt Hardt*, Biberach, Mitglied des Vorstands der Kreissparkasse Biberach Der Aufsichtsrat schlägt außerdem vor, Herrn Tan Yang zum Ersatzmitglied für den vorgenannten Vertreter der Aktionäre, Herrn Kurt Hardt, zu wählen: * *Herrn Tan Yang*, Hongkong/Volksrepublik China, Geschäftsführer der Creat Capital Company Limited, Hongkong/Volksrepublik China Von den vorgeschlagenen Kandidaten für den Aufsichtsrat qualifiziert sich unter anderem Frau Christine Kreidl aufgrund ihres beruflichen Hintergrunds als Finanzexpertin i. S. d. § 100 Absatz 5 AktG. Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat in Übereinstimmung mit dem Deutschen Corporate Governance Kodex im Wege der Einzelwahl durchzuführen. Dem Votum des Aufsichtsrats folgend beabsichtigt Herr Rolf Hoffmann, für den Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. Zu Ziffer 5.4.1 Absatz 5 bis 7 des Deutschen Corporate Governance Kodex wird erklärt, dass zwischen Frau Dr. Cathrin Schleussner als Geschäftsführerin der OGEL GmbH und der OGEL GmbH, die wesentlich als Aktionärin an der Biotest AG beteiligt ist, eine geschäftliche Beziehung besteht. Nach Einschätzung des Aufsichtsrats bestehen darüber hinaus weder zwischen Frau Dr. Cathrin Schleussner noch den übrigen vorgeschlagenen Kandidaten und der Biotest AG, deren Konzernunternehmen, den Organen der Biotest AG oder einem wesentlich an der Biotest AG beteiligten Aktionär persönliche oder geschäftliche Beziehungen, die ein objektiv urteilender Aktionär für seine Wahlentscheidung als maßgebend ansehen würde. Angaben gem. § 125 Absatz 1 Satz 5 AktG zu Mitgliedschaften in anderen gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten und Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: *Herr Rolf Hoffmann:* 1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Mitglied des Aufsichtsrats der STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel 2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of Directors_) der Trigemina Inc., San Francisco/Vereinigte Staaten von Amerika Beobachter (_Board Observer_) im Aufsichtsrat der Genmab A/S, Kopenhagen/Dänemark *Frau Dr. Cathrin Schleussner:* 1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Keine 2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Aufsichtsrats der Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH, Frankfurt/Main *Frau Christine Kreidl:* 1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Mitglied des Aufsichtsrats (stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende, Financial Expert) der Singulus Technologies AG, Kahl am Main 2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine *Herr Kurt Hardt:* 1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Keine 2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Keine *Herr Tan Yang:* 1. Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten: Mitglied des Aufsichtsrats der Tiancheng (Germany) Pharmaceutical Holdings AG, München 2. Mitgliedschaften in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen: Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of Directors_) (Vorsitzender) der Creat Resources Holdings Limited, Burnie/Australien Mitglied des Verwaltungsrats (_Board of Directors_) der Tiancheng International Investment Limited, Hongkong/Volksrepublik China Beobachter (_Board Observer_) im Aufsichtsrat der Bio Products Laboratory Ltd., Elstree/Großbritannien

