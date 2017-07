Frankfurt - Die Ölpreise sprangen gestern nach der Veröffentlichung der US-Lagerdaten deutlich nach oben, so die Analysten der Commerzbank. Brent habe fast die Marke von 50 USD je Barrel erreicht und auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni geschlossen. Gleiches gelte für WTI mit gut 47 USD je Barrel. Das US-Energieministerium habe für die letzte Woche einen kräftigen Lagerabbau auf ganzer Linie berichtet. Die Rohölvorräte seien um 4,7 Mio. Barrel, die Benzinbestände um 4,4 Mio. Barrel und die Destillatebestände um 2,1 Mio. Barrel gefallen. Damit seien die Erwartungen übertroffen worden, bei den Ölprodukten sogar deutlich. Das API habe am Vortag dagegen einen Lageraufbau bei Rohöl berichtet. Der Abbau des Überangebotes in den USA komme somit voran. Die Rohölvorräte lägen inzwischen auf dem Vorjahresniveau und nicht mehr wie noch im 1. Quartal deutlich darüber. Die Abweichung vom 5-Jahresdurchschnitt betrage allerdings noch immer 25%.

