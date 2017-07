Zürich - Nachhaltige Faktoren gewinnen auch im Anleihensegment stark an Bedeutung, so die Experten von Swisscanto Invest.Denn das Wertesystem zahlreicher Investoren, insbesondere der jüngeren Generation, möchte beim Investment in Unternehmens- und Staatsanleihen positive gesellschaftliche Entwicklungen unterstützen und nicht Regionen berücksichtigen, die gegenteilige Tendenzen aufweisen würden. Daher seien nachhaltige Ratings ebenso wichtig wie die herkömmlichen Bonitätseinstufungen.

Den vollständigen Artikel lesen ...