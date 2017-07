Die Zinsen sind nicht so üppig, denn leidet Gold. Und dann ist da auch noch der Sommer. Doch der Dollar fällt und fällt. Warum hilft das dem Goldpreis nicht auf die Sprünge, Michael Blumenroth von der Deutschen Bank? Nicht mal der schwache Dollar helfe dem Goldpreis, sagt Michael Blumenroth von der Deutschen Bank im Gespräch mit Antje Erhard auf dem Frankfurter Börsenparkett. Die steigenden Zinsen seien allmählich eingepreist und immerhin habe die Marke von 1200 Dollar in diesem Jahr bislang gehalten. Was die Prognosen sind, Handelsansätze - all das hier.