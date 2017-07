Liebe Leser,

so richtig rund lief es bei DO & CO 2016 nicht. Der Umsatz von rund 913 Mio € lag leicht unter dem Vorjahreswert. Die größte Sparte Airline Catering musste Umsatzeinbußen von 5,4% auf 597 Mio € hinnehmen. Gründe dafür sind die deutliche Abwertung der türkischen Lira und des britischen Pfund gegenüber dem Euro. Zudem hat DO & CO ein Sparprogramm für seinen Hauptkunden Turkish Airlines auf den Weg gebracht, das einen entsprechenden Umsatzrückgang zur Folge ... (Volker Gelfarth)

