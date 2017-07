EU-Binnenmarktkommissarin Bienkowska beklagt in einem Brandbrief an die EU-Verkehrsminister mangelnde Kooperation von VW. Dieselfahrzeuge, die die Normen nicht erfüllen, sollen 2018 aus dem Verkehr gezogen werden.

Die EU-Kommission verliert im Dieselskandal die Geduld mit Volkswagen. In einem dreiseitigen Brief an alle 28 Verkehrsminister der EU-Mitgliedsstaaten beklagt EU-Binnenmarktkommissar Elžbieta Bienkowska, dass Volkswagen sie bisher ignoriert hat mit ihrer Aufforderung, bis zum Jahresende alle Dieselfahrzeuge in der EU nachzurüsten, die bisher gegen EU-Normen verstoßen.

"Am 19. Juni habe ich dem Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Herrn Müller geschrieben mit der Bitte, mir detaillierte Daten über den aktuellen Stand der Rückrufaktion zu zukommen zu lassen", heißt es in dem Brief. ...

