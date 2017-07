_wige MEDIA AG wird zur SPORTTOTAL AG

DGAP-News: _wige MEDIA AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung _wige MEDIA AG wird zur SPORTTOTAL AG 20.07.2017 / 15:54 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Corporate News vom 20. Juli 2017 _wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG wird zur SPORTTOTAL AG

Köln, 20. Juli 2017. Die _wige MEDIA AG wird künftig unter SPORTTOTAL AG firmieren. Das hat heute die Hauptversammlung der _wige MEDIA AG beschlossen, die auch allen übrigen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt hat (Die vollständigen Ergebnisse der Hauptversammlung finden Sie unter folgendem Link: http://investor.wige.de/investor-relations/hauptversammlung.html). "Wir sind überzeugt, dass SPORTTOTAL AG weit stärker für das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens steht als die bisherige Firmierung. So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen. SPORTTOTAL AG steht damit für ein neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte", betont Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG.

Unternehmen hat mehrere Meilensteine erreicht In den vergangenen Wochen hat das Unternehmen mehrere Meilensteine erreicht: So hat Sporttotal.tv nach dem erfolgreichen Abschluss der Pilotphase einen über zehn Jahre laufenden Rahmenvertrag mit dem Deutschen Fußball Bund (DFB) abgeschlossen. Ziel ist es, Fußballvereine von der vierthöchsten Spielklasse abwärts mit einer speziellen Videotechnik auszustatten, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf dem Online-Portal sporttotal.tv zu übertragen. Sporttotal.tv soll nun deutschlandweit als die Bewegtbildplattform für den Amateurfußball etabliert werden. Das Interesse an Sporttotal.tv ist auch bei möglichen Werbepartnern groß. So hat Sporttotal.tv mit Hyundai als Automobilpartner eine langjährige Partnerschaft vereinbart. Als Gründungspartner unterstützen bereits Allianz Deutschland AG, Deutsche Post AG sowie Telekom Deutschland und als Medienpartner BILD die 100%ige Tochter der _wige MEDIA AG. Nicht zuletzt hat das Unternehmen erstmals nach sechs Jahren einen Kreditvertrag abgeschlossen. Von der Deutsche Postbank AG erhält _wige MEDIA zusätzliche Mittel von bis zu 2,5 Mio. Euro. Der Zinssatz liegt bei rund 3 %, die Laufzeit beträgt 48 Monate.

Sobald die neue Firmierung SPORTTOTAL AG im Handelsregister eingetragen ist, wird auch die Aktie des Unternehmens (bei identischer ISIN und WKN wie bisher) unter SPORTTOTAL AG zu finden sein.

Über _wige: Die _wige MEDIA AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities, im margenstarken internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv, motorsporttotal.com und formel1.de drei hochfrequentierte Sportportale für Online Sportvideos und Live-Streaming und ist Marktführer für Motorsport online. Ein wesentlicher Wachstums- und Ertragstreiber ist die neue Video-Plattform "sporttotal.tv": Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Fußballspiele in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal.tv" zu übertragen.

Zum weiteren Leistungsportfolio der _wige MEDIA AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und/oder Vermarktung von Sportevents wie das ADAC Zurich 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die _wige MEDIA AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull, VW oder Deutsche Post AG.

Weitere Informationen: www.wige.de

Unternehmenskontakt: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@wige.de Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de

20.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

594445 20.07.2017

ISIN DE000A1EMG56

AXC0208 2017-07-20/15:55