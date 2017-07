Die Investmentbank Oddo Seydler hat die Einstufung für FMC vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Auch im zweiten Quartal dürfte der Geschäftsbereich Versorgungsmanagement nur geringe Gewinne beigesteuert haben, schrieb Analyst Igor Kim in einer Studie vom Donnerstag. Dieser umfasst Gefäß- und Neurochirurgie, Labortests und andere Dienstleistungen. Die vorübergehende Schwäche in diesem Geschäft ändere aber nichts an seiner Kaufempfehlung für die Aktie./bek/la Datum der Analyse: 20.07.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0073 2017-07-20/16:00

ISIN: DE0005785802