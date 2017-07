Die US-Börsen haben im Bann der Bilanzsaison am Donnerstag wenig verändert eröffnet. "Die zum größten Teil besser als erwarteten Ergebnisse lassen das Vertrauen der Investoren wachsen", sagte Peter Cardillo, Chef-Marktstratege bei First Standard Financial. Das wirke sich grundsätzlich positiv aus.

