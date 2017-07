Bad Marienberg - Die _wige MEDIA AG (ISIN DE000A1EMG56/ WKN A1EMG5) wird künftig unter SPORTTOTAL AG firmieren, so das Unternahmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das hat heute die Hauptversammlung der _wige MEDIA AG beschlossen, die auch allen übrigen Vorschlägen von Aufsichtsrat und Vorstand mit großer Mehrheit zugestimmt hat. (Die vollständigen Ergebnisse der Hauptversammlung finden Sie unter folgendem Link: http://investor.wige.de/investor-relations/hauptversammlung.html). "Wir sind überzeugt, dass SPORTTOTAL AG weit stärker für das zukünftige Geschäftsmodell des Unternehmens steht als die bisherige Firmierung. So sehen wir etwa in unserer neuen digitalen Plattform sporttotal.tv einen wesentlichen Wachstumstreiber für das Unternehmen. SPORTTOTAL AG steht damit für ein neues, erfolgversprechendes Kapitel in der Unternehmensgeschichte", betont Peter Lauterbach, CEO der _wige MEDIA AG.

