Frankfurt - Der Weizenpreis an der CBOT befindet sich seit Tagen auf dem Rückzug, so die Analysten der Commerzbank.Heute Morgen falle der Preis für den meistgehandelten Terminkontrakt erstmals seit Ende Juni wieder unter die Marke von 500 US-Cents je Scheffel. Vor zwei Wochen habe der entsprechende Kontrakt noch 575 US-Cents gekostet. Die globale Versorgungslage bei Weizen sei trotz der zu erwartenden Ernteausfälle in den USA noch immer reichlich. Die weltweiten Lagerbestände würden sich nach mehreren beträchtlichen Angebotsüberschüssen in Folge auf einem Rekordniveau befinden. Daran dürfte sich auch 2017/18 nichts ändern. Denn weder das US-Landwirtschaftsministerium USDA noch der Internationale Getreiderat IGC würden für das laufende Erntejahr auf globaler Ebene ein Marktdefizit und einen Lagerabbau prognostizieren.

