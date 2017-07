Frankfurt - Nicht nur der jüngste Preisanstieg von Blei auf ein 3,5-Monatshoch von fast 2.350 USD je Tonne war stark spekulativ getrieben - die Netto-Long-Positionen in den beiden von uns beobachteten Kategorien wurden die letzten vier Wochen in Folge ausgeweitet -, sondern auch bei Nickel gab es großes spekulatives Kaufinteresse, so die Analysten der Commerzbank.

