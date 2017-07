Strommanager fürchten ausgerechnet CDU und FDP. Denn das Bündnis wickelt die Energiewende ab - erst in NRW, dann im Bund?

Andreas Pinkwart ist gerade erst ins Amt gekommen, aber er verfolgt bereits eine Mission. Er will unbedingt verhindern, dass die Strompreise in seinem Bundesland weiter steigen. Der FDP-Mann, seit ein paar Tagen Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, steht Anfang Juli im Bundesratsgebäude in Berlin. Fünf Seiten ist seine Rede lang, Pinkwart beschwört jeden einzelnen seiner Sätze, als diktierte er sie einem Mitarbeiter im nahen Bundeskanzleramt. Der Wirtschaftswissenschaftler spricht über die Energiewende und deren Auswüchse. Er will mehr Markt und weniger Subventionen. Die Energiewenden von Gerhard Schröder (SPD) bis Angela Merkel (CDU) hält er für falsch. Pinkwart würde sie am liebsten abwickeln. Und bringt mit seinen Ideen für eine neuerliche Wende Energiemanager gegen sich auf.

Tatsächlich ist die Situation beinahe komisch. Eine schwarz-gelbe Regierung, die Konzernen Sorge bereitet, und ein FDP-Minister, der zum Schrecken der Wirtschaft taugt - wann hat es das zuletzt gegeben?

Pinkwart, 56, von 2005 bis 2010 NRW-Wissenschaftsminister, ist der mächtigste Liberale im Kabinett der schwarz-gelben Landesregierung unter Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). Und nirgends dürfte er machtvoller agieren können als in der Energiepolitik. Pinkwart ist Herr über die Stromnetze und die erneuerbaren Energien, die bislang in den Bereich des Umweltministeriums fielen. Auch die Energieagentur NRW, "das unabhängige Kompetenzzentrum des Landes für Energieeffizienz und Klimaschutz", fällt in seinen Beritt. Kurzum: Pinkwart hat die Macht, die Energiepolitik neu zu erfinden - zumindest in Nordrhein-Westfalen.

Und damit auch im Bund? Diese Frage treibt derzeit Klimaschützer, Kernkraftfreunde und Energiemanager um. Denn was Pinkwart im bevölkerungsreichsten Bundesland der Republik anstößt, könnte FDP-Parteichef Christian Lindner schon bald als Blaupause für einen Energieschwenk in ganz Deutschland dienen. Schwarz-Gelb erreicht in Umfragen 48 Prozent. Zwar fürchten sich vor allem Liberale vor einer Neuauflage des Bündnisses. Zu präsent ist ihnen noch das mangelnde Mitgefühl der Christdemokraten mit dem vermeintlichen "Wunschpartner", der nach vier Jahren Koalition mit Angela Merkel 2013 an der Fünf-Prozent-Hürde zerschellte.

Doch sollte es nach der Bundestagswahl im September zu einer Koalition ...

