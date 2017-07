Für den Umsatzanstieg auf 96,9 Milliarden Euro sind vor allem steigende Erzeugerpreise verantwortlich, diese kletterten im Vergleich zum Vorjahr um 3,5 %. Vor allem der anziehende Ölpreis treibt laut VCI die Erzeugerpreise. Die Produktion legte um 1,5 % zu, die Kapazitätsauslastung erreicht inzwischen stolze 87 %. Mit Ausnahme der petrochemischen Grundstoffe (-3,5 %) verzeichneten alle anderen Sparten einen Mengenzuwachs. Selbst VCI-Präsident Kurt Bock, der als BASF-Chef zuletzt eher durch vorsichtige Zurückhaltung aufgefallen war, zog deshalb auf der Pressekonferenz des Verbands am 20. Juli ein positives Resümee des ersten Halbjahrs: "Die aktuelle Lage ist positiv. Wir erwarten auch für die zweite Jahreshälfte anhaltend gute Geschäfte im In- und Ausland." In allen für die deutsche Chemie wichtigen Auslandsmärkten rechneten die Unternehmen bis ins kommende Jahr hinein mit einem stabilen Wirtschaftswachstum. "Das gilt nicht nur für Europa, sondern auch für unseren wichtigsten Handelspartner, die USA", erklärte ...

