Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0303701001 American Vanadium Corp. 20.07.2017 CA6094421089 American Vanadium Corp. 21.07.2017 Tausch 25:1

US15708Q1058 Cerulean Pharma Inc. 20.07.2017 US23666P1012 Cerulean Pharma Inc. 21.07.2017 Tausch 10:1

CA2435641014 Declan Resources Inc. 20.07.2017 CA2435642004 Declan Resources Inc. 21.07.2017 Tausch 30:1

AU000000EMC6 Fluence Corporation Ltd. 20.07.2017 AU000000FLC5 Fluence Corporation Ltd. 21.07.2017 Tausch 1:1

CA29843R1001 EMX Royalty Corp. 20.07.2017 CA26873J1075 EMX Royalty Corp. 21.07.2017 Tausch 1:1