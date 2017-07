SCHÖNEFELD (dpa-AFX) - Für das neue, vorübergehende Regierungsterminal auf dem Flughafengelände in Schönefeld ist am Donnerstag Richtfest gefeiert worden. Das Gebäude auf 5400 Quadratmeter Grundfläche soll bis September 2018 fertiggestellt werden. Der Rohbau sei im Zeitplan errichtet worden, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup. Nach jüngster Kalkulation der Flughafengesellschaft sind für das Projekt einschließlich Vorflächen 53 Millionen Euro eingeplant.

In dem neuen Terminal wird nach Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER der Protokollbereich für Staatsgäste und Regierungsmitglieder untergebracht werden. Dieser befindet sich derzeit in Berlin-Tegel. Der Flughafen Tegel soll nach bisherigen Plänen spätestens ein halbes Jahr nach Inbetriebnahme des BER schließen. Der neue Hauptstadtflughafen soll bis Ende 2018 öffnen. Ob das aber gelingt, ist angesichts von notwendigen Nacharbeiten an der Gebäudetechnik ungewiss./brd/DP/zb

