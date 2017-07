Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-20 / 16:48 *- *Ausschüttung einer Dividende von 4 Cent je Aktie für 2016 beschlossen - Marc Tüngler als weiteres Aufsichtsratsmitglied gewählt - Strategische Neuausrichtung des Konzerns nimmt Fahrt auf Die Aktionärinnen und Aktionäre der ALBIS Leasing AG (ISIN: DE0006569403) haben auf der heutigen Hauptversammlung in Hamburg dem Vorschlag von Vorstand und Aufsichtsrat für eine Dividendenausschüttung in Höhe von 4 Cent je Aktie zugestimmt. Ergänzend wurde eine Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln beschlossen. Die Kapitalerhöhung wird durchgeführt durch Ausgabe von 1.686.000 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien, die an die Aktionäre der Gesellschaft im Verhältnis von 10:1 ausgegeben werden. Alle Aktien sind für das Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. Die Umsetzung wird nach Eintragung in das Handelsregister voraussichtlich Ende des dritten Quartals 2017 erfolgen. Überdies wurde die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats auf vier erhöht. Zum neuen Aufsichtsratsmitglied wurde Herr Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer des DSW e.V., von der Hauptversammlung gewählt. Die Aktie der ALBIS Leasing AG hat sich im vergangenen Jahr hervorragend entwickelt. Am 1. Januar 2016 betrug der Wert der Aktie 1,24 Euro; das Jahr 2016 endete mit einem Kurs von 3,95 Euro. "Mit der beschlossenen Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln werden wir die Attraktivität der Aktie weiter steigern", so Bernd Dähling, Vorstandssprecher. Er verwies in seiner Rede auf die Erfolge in der strategischen Neuausrichtung des Konzerns im vergangenen Jahr. Der positive Trend setzt sich 2017 fort: Das Neugeschäft erhöhte sich im bis Ende Mai um 28 %, die Gesamtmarge konnte um 35 % gesteigert werden und der genehmigte Auftragsbestand sogar um 43%. Der Vorstand geht in seiner Prognose von einem stabilen Wachstum bei einem weiterhin stabilen Marktumfeld aus und rechnet für 2017 mit einem Jahresergebnis von bis zu 4,1 Mio. Euro. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: ALBIS Leasing AG Schlagwort(e): Finanzen 2017-07-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: info@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 594255 2017-07-20

