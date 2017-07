Lieber Leser,

größter Verlierer im SDAX ist heute die Aktie der zooplus AG. Als Grund hierfür werden die heute vorgelegten Zahlen angeführt. Dabei lagen diese weitestgehend im Rahmen der Erwartungen.

Vorstand selbst zeigt sich leicht enttäuscht

Im Einzelnen erzielte die zooplus AG im ersten Halbjahr einen Umsatz in Höhe von 517 Mio. Euro, was einem Plus von +21% gegenüber den 428 Mio. Euro des vergleichbaren Vorjahreszeitraums entspricht. Keinerlei Daten ... (Sascha Huber)

