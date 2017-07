Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-07-20 / 16:52 Pressemitteilung *Beate Uhse Aktiengesellschaft: CEO Michael Specht komplettiert sein Management-Team* Hamburg, 20.07.2017. CEO Michael Specht besetzt die Posten des CMO und Country Managers Deutschland neu und komplettiert damit das Management-Team der Beate Uhse Aktiengesellschaft (ISIN DE0007551400, WKN 755140). Bereits im November des vergangenen Jahres wurde ein neuer IT Direktor, im März 2017 ein neuer E-Commerce Direktor berufen. Mit einer "Refreshment-Kampagne" vollzog Beate Uhse nun den ersten Schritt in Richtung Verjüngung der Marke in Deutschland. Weitreichende Änderungen im New Branding sind abgeschlossen und werden in Kürze kommuniziert. *Michael Specht* ist seit April 2017 Chief Executive Officer (CEO) sowie Vorstandvorsitzender der Beate Uhse AG. Michael Specht verfügt über 25 Jahre Erfahrung in Wholesale- und Retailunternehmen und war in verantwortlichen Positionen unter anderem als Geschäftsführer für Foot Locker Germany, Global Head of Retail für PUMA, President EMEA für VANS & North Face, Vorstand von L'TUR sowie Vice President für STARBUCKS tätig. Mit seiner Expertise im Change Management bei Foot Locker Germany und STARBUCKS, der Restrukturierung sowie Multi-Channel-Strategien wird er die wirksame und nachhaltige Umsetzung der Unternehmens- und Wachstumsstrategie bei Beate Uhse weiter forcieren. *Jeanette Hepp* wird Chief Marketing Officer (CMO) und in ihrer neuen Position die Markenstrategie- sowie Markenschärfung vorantreiben sowie das Marketing noch stärker auf Kundenorientierung ausrichten. Nach zwölf Jahren im Publishing, Campaigning, Branding und E-Commerce, verantwortete Jeanette Hepp zuletzt als Chief Communication Officer (CCO) den Markenaufbau sowie wie die Neupositionierung bei EIS. *Harald Piendl* übernimmt ab sofort die Rolle des Country Managers Deutschland und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Sales und Marketing mit in das Unternehmen. Harald Piendl war unter anderem zehn Jahre internationaler Sales und Marketing Executive bei Red Bull und sammelte umfangreiche Erfahrungen im Change Management, Business Development sowie Key Account-Management. Die Beate Uhse AG geht mit den Neubesetzungen einen wichtigen Schritt, um die Marktposition auszubauen sowie die strategische Weiterentwicklung voranzutreiben. *Über die Beate Uhse AG:* Das Unternehmen Beate Uhse wurde 1946 gegründet und gehört mit seiner Marke Beate Uhse zu den Top 50 der wertvollsten Marken Deutschlands. Heute ist die Firma europaweit mit rund 440 Mitarbeitern in sieben Ländern aktiv und erzielte 2015 einen Umsatz von 128,8 Mio. EUR. Seit Mai 1999 ist die Aktie der Beate Uhse (XETRA:USE.DE) an der Frankfurter Börse gelistet. Mehr unter www.beate-uhse.ag. *Kontakt* Beate Uhse AG Schleidenstraße 3 22083 Hamburg Tel. +49(0)40 555 508-0 presse@beate-uhse.ag Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AMFKEAXLSO [1] Dokumenttitel: CEO Michael Specht Emittent/Herausgeber: Beate Uhse Aktiengesellschaft Schlagwort(e): Unternehmen 2017-07-20 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Beate Uhse Aktiengesellschaft Schleidenstraße 3 22083 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (461) 99 66 0 Fax: +49 (461) 99 66 377 E-Mail: ir@beate-uhse.de Internet: www.beate-uhse.ag ISIN: DE0007551400, DE000A12T1W6 WKN: 755140, A12T1W Indizes: CDAX, PRIMEALL, CLASSICALLSHARE Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 594475 2017-07-20 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=96a2e6be72d4dabe6f5d9068cb1e49fc&application_id=594475&site_id=vwd&application_name=news

