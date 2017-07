Hamburg (ots) -



Der next media accelerator (nma) hat für seinen neuen Durchgang

(Batch 5) das Teilnehmerfeld deutlich vergrößert. Bis zu zehn

internationale Startups können jetzt beim Intensivprogramm in Hamburg

mit dabei sein. Die ausgewählten Gründer-Teams erhalten bis zu 50.000

Euro Investition sowie eine gezielte Förderung durch Mentoren aus der

Medien- und Technologiebranche. Für die aktuelle Runde greift

erstmals der deutlich aufgestockte Fonds nma 2. Der next media

accelerator wurde von der dpa initiiert.



"Mit unserem erweiterten neuen Fonds nma 2 nutzen wir die Chance,

noch mehr starke Medien-Startups aus Europa und Israel in unser

Programm zu holen. Auf die Teams warten jetzt im Gegenzug über 20

namhafte Unternehmen aus dem Medien- und Werbesektor, die sich als

nma-Investoren auf gemeinsame Pilotprojekte mit den jungen Gründern

freuen", sagt Nico Lumma, Managing Partner des next media

accelerator.



Diese acht Gründer-Teams sind für Batch 5 bereits ausgewählt:



Cutnut ist eine Social-Media-App, die das gemeinsame Erstellen und

Bearbeiten von Videos ermöglicht. Mit der App lassen sich

Zehnsekünder aufnehmen, die mit anderen Videos zusammengeschnitten

werden können. Außerdem lassen sich Freunde dazu einladen, den

eigenen Content zu bearbeiten und ihr eigenes Material hinzuzufügen.

Die Nutzer können in einem Feed alle Videos im Überblick sehen, die

auf Social-Media-Accounts geteilt wurden, denen sie folgen. Die

Teammitglieder kommen aus Schweden und Deutschland.



https://cutnut.net



Mit iBot aus Island soll bald jeder Betreiber eines Online-Shops

seinen eigenen Chatbot für den Kontakt mit seinen Kunden nutzen

können. Online-Shop-Betreiber laden ihren Produktkatalog hoch und der

Chatbot wird mit der Facebook-Page des Shops verbunden. Dort

beantwortet er Fragen der Kunden zum Angebot des Shops.



www.getibot.com



asap.industries aus Deutschland wollen mit ihrer Plattform dabei

helfen, das Chaos zu beseitigen, das entsteht, wenn Unternehmen mit

vielen Freelancern zusammenarbeiten. Vor allem Agenturen im

Kreativbereich organisieren diese Zusammenarbeit häufig mit

umherfliegenden Zetteln, Post-its und E-Mails. Im Orga-Tool sehen die

Projektleiter auf einen Blick, wer zur Verfügung steht, sie können

Kontakte austauschen und die Freelancer auch bewerten oder auch

auswechseln. Die Datenbank wird firmenintern aufgelegt.



http://asap.industries



Das österreichische Startup RAWR bietet eine Möglichkeit für

Publisher, das User Engagement auf ihren Seiten maßgeblich zu

verbessern. Mit verschiedenen RAWR-Widgets werden die User

aufgefordert, ihre Meinung abzugeben - direkt in der Story, wenn sie

emotional beteiligt sind. Das kann durch eine einfache Ja/Nein-Frage

geschehen, durch die Aufforderung, einen Kommentar abzugeben, oder

andere Beteiligungsmöglichkeiten. RAWR entscheidet automatisch, wie

das geschieht und findet die Lösung mit dem höchsten User Engagement.



http://newsroom.rawr.at



Smob steht für Social Mob, also die Gruppeninteraktion auf

Social-Media-Plattformen. Smob will mit seiner Anwendung den nächsten

Schritt im Bereich Social Interaction gehen: Firmen, Influencern und

einfachen Usern wird es ermöglicht, gemeinsamen Content zu

produzieren. Dafür werden mit Smob passgenaue Gruppen

zusammengestellt und so genannte Daily Challenges ausgerufen.



http://smobapp.com/



Aus Österreich und der Schweiz kommt der Shopping-Assistent Toby.

Die mitlernende App lässt die Nutzer Einkaufslisten führen und

teilen. Sie enthält mehrere Location-Based-Features: Die App erinnert

den Nutzer zum Beispiel daran, dass er noch Milch kaufen wollte, wenn

er gerade an einem Supermarkt vorbeiläuft. Und die schwer

aufzutreibenden Sneaker, die man als Bookmark hinterlegt hatte? Toby

sagt dem User, dass es genau diese in einem Laden 100 Meter weiter

gibt.



www.tobyapp.com



Mit 23° wollen die Gründer aus Österreich das Finden und Nutzen

von Daten für Publisher erleichtern. Auf der Plattform sollen

verschiedene Daten bereitgestellt werden, die mit den

plattforminternen Tools visualisiert werden können. Außerdem soll es

Nutzern ermöglicht werden, andere Arbeiten zu sehen, um Inspiration

zu finden.



www.23degree.org



Mit Breaker bieten die Entwickler aus den USA ein

Online-Recherche-Tool für Journalisten. Breaker sammelt Eilmeldungen,

die Themen lassen sich von den Usern selber zusammenstellen. Die

Verifizierung der Quellen übernimmt Breaker, so dass sich

Online-Journalisten nicht mit Falschmeldungen in die Nesseln setzen,

wenn es schnell gehen muss. Außerdem können User mit Breaker eigene

Quellen überprüfen lassen, was durch einen Fact-Checking-Algorithmus

geschieht.



http://breaker.news



Neue Investoren können sich noch bis 31. Dezember beteiligen



Noch bis Ende 2017 besteht für interessierte Investoren die

Möglichkeit, sich am zweiten Fonds des next media accelerators zu

beteiligen. "Wir sind offen für nationale und internationale

Unternehmen aus den Bereichen Medien, Werbung, Technologie und

Dienstleistung, die mindestens 200.000 und maximal eine Million Euro

investieren wollen. Dabei ist nicht entscheidend, ob diese

Unternehmen groß und bekannt sind, sondern ob sie bereit sind, mit

den nma-Startups zu arbeiten und deren Produkte zu testen und

einzusetzen", erläutert Bodo Kräter, Managing Partner der

Unternehmensberatung Skillnet und verantwortlich für das Fundraising.

Die Partner erhalten im Rahmen des nma-Auswahlprozesses Zugriff auf

die umfassenden Bewerbungsunterlagen von hunderten von mediennahen

Startups aus ganz Europa und sind an den vom nma unterstützten Teams

direkt beteiligt.



Über next media accelerator



Der 2015 in Hamburg gegründete next media accelerator beschleunigt

mediennahe Startups aus ganz Europa mit einem sechsmonatigen

Intensivprogramm und bis zu 50.000 Euro. Teilnehmende Teams

profitieren dabei vom großen nma-Netzwerk und direkten Kontakten zu

den führenden Unternehmen der Medien- und Werbebranche. Der nma wurde

von der dpa initiiert. Weitere Informationen unter:



http://www.nma.vc/



Über die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH



Die dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH ist der unabhängige

Dienstleister für multimediale Inhalte. Die Nachrichtenagentur

versorgt als Marktführer in Deutschland tagesaktuelle Medien aus dem

In- und Ausland. Ein weltumspannendes Netz von Redakteuren und

Reportern garantiert die eigene Nachrichtenbeschaffung nach im

dpa-Statut festgelegten Grundsätzen: unparteiisch und unabhängig von

Weltanschauungsfragen, Wirtschafts- und Finanzgruppen oder

Regierungen. dpa arbeitet über alle Mediengrenzen hinweg, rund um die

Uhr. Auf diese Qualität verlassen sich Printmedien, Rundfunksender,

Online- und Mobilfunkanbieter sowie andere Unternehmenskunden in mehr

als 100 Ländern. Weitere Informationen unter: www.dpa.com





