DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Effecten-Spiegel AG / Aktienrückkaufprogramm Effecten-Spiegel AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-07-20 / 17:17 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung Mitteilung gemäß Art. 17 EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) Effecten-Spiegel AG / Aktienrückkauf Der Vorstand der Effecten-Spiegel AG hat heute beschlossen, in Ausnutzung der Ermächtigung der Hauptversammlung am 25. Mai 2016 bis zu 82.028 Vorzugsaktien der Gesellschaft im Börsenhandel zum Zwecke der Einziehung der Aktien zu erwerben. Ein Kreditinstitut wird für den Rückkauf im Zeitraum vom 01.08.2017 bis zum 31.12.2017 zu einem maximalen Betrag von 1.533.923,60 Euro beauftragt. Die Gesellschaft wird die Rückkäufe in Übereinstimmung mit den anwendbaren Regeln veröffentlichen. Düsseldorf, den 20.07.2017 Marlis Weidtmann Vorstand Effecten-Spiegel AG, Postfach 102243, 40013 Düsseldorf Tel. (0211) 683022 Fax (0211) 6912998 E-Mail: info@effecten-spiegel.de Internet: www.effecten-spiegel.de 2017-07-20 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Effecten-Spiegel AG Tiergartenstraße 17 40237 Düsseldorf Deutschland Internet: www.effecten-spiegel.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 594493 2017-07-20

