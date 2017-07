von Markus Hinterberger, €uro am Sonntag Es gibt eine ganze Reihe von Banken, die damit werben, dass man weltweit kostenlos an Bargeld kommt. Welche Institute halten Wort? €uro am Sonntag: Wer den Begriff "kostenlos" ganz ernst nimmt, findet bei überregional tätigen Banken nur drei Angebote, bei denen Kunden tatsächlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...