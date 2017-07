Tagesausblick für 21.07.: Draghi stützt den DAX. GE und Deutsche Lufthansa im Fokus!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Die europäischen Aktienmärkte legten heute mehrheitlich zu. Die mit Spannung erwartete Pressekonferenz mit EZB-Chef Mario Draghi sorgte zeitweise für kräftige Schwankungen. Dabei gab es keinerlei Überraschungen. Die Europäische Notenbank wird Draghi zufolge weiter an der lockeren Geldpolitik festhalten. Es gab also keinerlei Signale für eine Anpassung der Geldpolitik. Daraufhin stabilisierte sich der DAX® im Bereich von 12.500 Punkten. Der VDAX® new sank gleichzeitig unter die Marke von 13 Prozent.

Der Ölpreis konnte sich heute weiter verbessern und stieg über die Marke von 50 US-Dollar und damit auf ein neues Monatshoch. Ebenfalls aufwärts ging es mit dem Euro/US-Dollar-Kurs. Der deutliche Renditerückgang bei US-Staatsanleihen lässt den Renditespread zwischen amerikanischen und deutschen Staatspapieren weiter schrumpfen. Das wiederum stützt den Wechselkurs.

Morgen stehen wenige Termine im Kalender. Sicherlich lohnt der Blick auf Einzelwerte wie Deutsche Lufthansa, General Electric und Heidelberger Druck.

Unternehmen im Fokus

Morgen werden unter anderem General Electric und Vodafone Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen.

3 charttechnische Signale

Deutsche Lufthansa - bearish engulfing. 10- und 20-Tage-Linie unterschritten

- bearish engulfing. 10- und 20-Tage-Linie unterschritten Gerry Weber - Ausbruch aus dem Seitwärtstrend bestätigt. Nächste Hürde bei EUR 12

- Ausbruch aus dem Seitwärtstrend bestätigt. Nächste Hürde bei EUR 12 Heidelberger Druck - 10- und 20-Tage-Linie unterschritten. Slow Stochastic short

Charttechnischer Ausblick: DAX®

Widerstandsmarken: 12.580/12.600/12.670 /12.700 Punkte

Unterstützungsmarken: 12.000/12.200/12.360/12.470 Punkte

Der DAX® konnte sich heute etwas erholen und testete die Widerstandsmarke bei 12.580 Punkten. Viele Bullen werden warten bis dieses Level überwunden ist ehe sie einsteigen. Bis dahin besteht weiterhin das Risiko eines Rücksetzers bis 12.360 Punkte.

DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde)

Betrachtungszeitraum: 12.04.2017 - 20.07.017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 21.07.2011 - 20.07.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

