Die Commerzbank hat das Kursziel für SAP nach Zahlen leicht von 100 auf 99 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Thomas Becker sprach in einer Studie vom Donnerstag von einem starken zweiten Quartal, auch wenn die Margen etwas enttäuscht hätten. Es sei nun an der Zeit, dass sich die Investitionen des Softwarekonzerns in den Cloud-Bereich auszahlten. Kleinere Kürzungen an seinen operativen Schätzungen begründete er mit einer höheren Kostenbasis und Währungseffekten./tih/he Datum der Analyse: 20.07.2017

AFA0080 2017-07-20/17:54

ISIN: DE0007164600