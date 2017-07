mybet Holding SE: Vorstandsmandat von Markus Peuler turnusgemäß verlängert

mybet Holding SE: Vorstandsmandat von Markus Peuler turnusgemäß verlängert

Berlin, 20. Juli 2017. Der Aufsichtsrat der mybet Holding SE hat einstimmig entschieden das Vorstandsmandat von Markus Peuler als Alleinvorstand der mybet Holding SE turnusgemäß zu verlängern. Die Bestellung zum Vorstand wäre am 31. Dezember 2017 ausgelaufen. Das neue Vorstandsmandat hat eine Laufzeit von vier Jahren bis zum 31. Dezember 2021.

Markus Peuler war im November 2014 als Finanzvorstand zum Vorstandsmitglied der mybet Holding SE bestellt worden und hatte im September 2016, nach dem Ausscheiden des damaligen Vorstandssprechers Zeno Osskó, die Leitung der mybet Holding SE als Alleinvorstand übernommen.

"Wir freuen uns, dass wir mit der Verlängerung des Vorstandsmandats von Markus Peuler Kontinuität in der Leitung der mybet erhalten. Die einstimmige Entscheidung drückt unser Vertrauen in Herrn Peuler und die Wertschätzung seiner Arbeit aus", sagte Dr. Volker Heeg, Aufsichtsratsvorsitzender der mybet Holding SE.

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Köln und in Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattform mybet.com sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter

Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com | www.mybet.com |

www.mybet-shop.com

