Der DAX springt an, der Euro fällt zurück. Das waren die Reaktionen, nachdem Mario Draghi getan hat, was viele wohl - nun ja - befürchtet hatten. Nix. Aber warum, David Kohl von Julius Bär? Stabilität, gleiche Wortwahl - damit habe Mario Draghi die Spannung aus den Märkten genommen, sagt David Kohl von Julius Bär zu Antje Erhard auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Angesichts der Inflation, die niedrig sei und vor allem mit dem Arbeitsmarkt und der Lohnentwicklung in verschiedenen Eurostaaten auch nicht weiter in Gang komme, gäbe es keinen Handlungsbedarf. Zugleich habe die EZB von Ben Bernanke gelernt, der 2013 die Märkte - sowohl Aktien als auch Anleihen - ohne es zu wollen geschockt hatte. Was wird nun aus dem Euro, der ja gerade einen Höhenflug hat oder vielleicht hatte? Mehr hier im Gespräch.