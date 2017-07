Die Beate Uhse Aktiengesellschaft komplettiert ihr Management-Team. Nach Angaben des Erotik-Unternehmens hat CEO Michael Specht die Posten des Chief Marketing Officers und Country Managers Deutschland neu besetzt und damit das Management-Team der Beate Uhse AG komplettiert. Die neuen Management-Mitglieder heißen Jeanette Hepp und Harald Piendl.

Zur am 09. Juli 2017 verschobenen Zinszahlung an ihre Anleihegläubiger machte das Unternehmen indes keine Angaben. Laut Beate Uhse AG soll die Zinszahlung in Höhe von rund 2,25 Millionen Euro innerhalb der sogenannten "Grace Period", also innerhalb der nächsten 21 Tage nach Fälligkeit, nachgeholt werden. Bis Ende Juli bleibt also noch Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...