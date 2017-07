WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag etwas höher geschlossen. Der ATX stieg 0,16 Prozent auf 3198,51 Punkte. In einem mehrheitlich tieferen Umfeld grenzte der ATX im Verlauf seine Zuwächse merklich ein. An den europäischen Leitbörsen belastete der deutlich anziehenden Euro-Kurs. Ein starker Euro-Dollar schmälere die Exportchance außerhalb der Eurozone.

Zum heimischen Markt lag nur eine sehr magere Meldungslage vor. Erneut in der Gunst der Anleger weit oben standen die Aktien von AT&S. Die Papiere des steirischen Leiterplattenherstellers gewannen 5,4 Prozent auf 11,09 Euro, nachdem die Titel bereits am Vortag um 3,7 Prozent zugelegt hatten.

Am zweiten Platz im prime market-Segment der Wiener Börse verteuerten sich FACC-Titel um 3,7 Prozent auf 9,88 Euro. Die Porr-Aktie baute ein Plus von 3,1 Prozent auf 29,11 Euro.

Die Aktie des Branchenkollegen Strabag schloss mit minus 0,5 Prozent auf 36,5 Euro. Der österreichische Baukonzern erhielt in Ungarn einen Auftrag im Volumen von 28 Millionen Euro.

Aufwärts ging es für die Werte aus dem Ölbereich. OMV-Anteilsscheine steigerten sich um 1,9 Prozent auf 48,63 Euro. Die Papiere des niederösterreichischen Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann gewannen 1,6 Prozent.

Unter den Schwergewichten büßten Andritz klar um zwei Prozent auf 53,03 Euro ein. Im Finanzbereich gab es negative Vorzeichen zu sehen. Erste Group verbilligten sich um 0,4 Prozent auf 34,68 Euro. Raiffeisen Bank International verbuchten ein kleines Minus von 0,05 Prozent auf 21,80 Euro./ste/APA/zb

ISIN AT0000999982

AXC0276 2017-07-20/18:49