Highlight Event and Entertainment AG beteiligt sich an der 5EL SA

Highlight Event and Entertainment AG beteiligt sich an der 5EL SA 20.07.2017

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG (Gesellschaft) hat beschlossen, weitere 544'409 Stückaktien (17.49%) an der 5EL SA mit Sitz in Lausanne, kotiert an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange, zu erwerben.

Anstelle einer Barzahlung nutzte die Gesellschaft die Möglichkeit den Kaufpreis mit der Darlehensforderung gegenüber der Highlight Venture Corp. (USA) zu verrechnen. Der Kaufpreis für den Erwerb der Anteile an 5EL SA betrug CHF 3'941'521. Es handelt sich dabei um eine non-cash Transaktion.

Nach dieser Transaktion hält die Gesellschaft eine Finanzbeteiligung von 19.99% an 5EL SA (nach durchgeführter Restrukturierung und Kapitalerhöhung).

Kontaktinformationen Highlight Event and Entertainment AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln info@hlee.ch http://www.hlee.ch

Highlight Event and Entertainment AG

Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 41 226 05 97 Fax: +41 41 226 05 98 E-Mail: info@hlee.ch Internet: www.hlee.ch ISIN: CH0003583256 Valorennummer: 896040 Börsen: SIX Swiss Exchange

