shaPE Capital AG in Liquidation: Beschlüsse der ordentlichen Generalversammlung 2017

Freienbach, 20. Juli 2017

Die heutige, 15. ordentliche und letzte Generalversammlung der shaPE Capital AG in Liquidation ("shaPE") hat alle traktandierten Anträge des Verwaltungsrates einstimmig gutgeheissen:

1. Geschäftsbericht 2016: Genehmigung des Geschäftsberichts 2016 (enthaltend den Liquidations-Zwischenbericht des Liquidators, den Jahresbericht des Verwaltungsrats, die Zwischenbilanz per 31. Dezember 2016).

2. Verwendung des Jahresergebnisses 2016: Vortrag des Bilanzverlustes von TCHF 32'025 auf die neue Rechnung.

3. Geschäftsbericht 2017: Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 (enthaltend den Liquidations-Schlussbericht des Liquidators, den Schlussbericht des Verwaltungsrats, die Liquidations-Schlussbilanz per 16. Juni 2017).

4. Verwendung des Liquidationserlöses: Verrechnung der kumulierten Verluste per 16. Juni 2017 mit den allgemeinen gesetzlichen Reserven. Ausschüttung des Liquidationserlöses von CHF 1'835'943.- an die Aktionäre, CHF 1'566'364.- bzw. CHF 4.- pro Aktie am Mittwoch, 26. Juli 2017. Der noch verbleibende Liquidationserlös wird zum Zeitpunkt der Löschung der Firma im Handelsregister ausgeschüttet. Nach Verrechnung mit den geschätzten, noch auflaufenden Kosten nach dem 16. Juni 2017 beträgt dieser Wert CHF 269'579.- bzw. CHF 0.69 pro Aktie (kann noch variieren).

5. Entlastung des Verwaltungsrates und des Liquidators: Entlastung der Herren Prof. Dr. Christoph Lengwiler und Juerg W. Sturzenegger als Mitglieder des Verwaltungsrats und von Dr. Beat Bühlmann als Liquidator für die Periode vom 1. Januar 2016 bis zum Tag der Generalversammlung.

6. Löschung im Handelsregister: Löschung der Firma «shaPE Capital AG in Liquidation» im Handelsregister.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ABYORYJTLT

Sprache: Deutsch Unternehmen: shaPE Capital AG Wolleraustrasse 41a 8807 Freienbach Schweiz Telefon: +41 58 596 12 96 Fax: +41 58 596 12 97 Internet: www.shape-capital.com ISIN: CH0012885841 Valorennummer: 765355 Börsen: SIX Swiss Exchange

594191 20.07.2017 CET/CEST

ISIN CH0012885841

