Schorndorfs Bürgermeister Matthias Klopfer fordert nach den Gewaltausbrüchen eine Aufarbeitung der Vorfälle. Auch kritisierte er eine fehlerhafte Pressemitteilung der Polizei, die auf 1000 Randalierer schließen ließ.

Der Oberbürgermeister von Schorndorf, Matthias Klopfer (SPD), will nach dem Gewaltausbruch rund um das Volksfest am Wochenende den Vorfall genau aufarbeiten lassen. Es müsse einen kritischen Blick nach hinten geben, was nicht gut gelaufen sei, sagte Klopfer am Donnerstag. "Wir sind nicht Klein-Köln und sind nicht Klein-Hamburg." Die sexuellen Belästigungen von Frauen und auch die Gewalt gegen Polizeibeamte seien keine Bagatelldelikte. Klopfer kritisierte die erste Pressemitteilung der Polizei zu dem Thema. Man hätte aus professioneller Sicht ahnen können, was aus dieser Pressemitteilung folge. Über Schorndorf war bundesweit berichtet worden.

Der Polizeipräsident von Aalen, Roland Eisele, sagte, er bedauere ...

