- Kooperation für die kommenden vier Jahre vereinbart - SKODA als fester Bestandteil der Cirque du Soleil-Werbung - Bis heute zählt Cirque du Soleil mehr als 180 Millionen Zuschauer - Tschechische Traditionsmarke und Cirque du Soleil begeistern Menschen weltweit mit cleveren Ideen und Innovationsgeist



Entertainment trifft auf Automobil. SKODA hat sein Markenengagement um eine umfangreiche Partnerschaft mit dem weltberühmten Cirque du Soleil erweitert. Das kanadische Live-Entertainment-Unternehmen ist weltbekannt für faszinierende Shows und hochtalentierte Artisten. Mehr als 180 Millionen Zuschauer haben seit der Gründung 1984 eine Vorführung von Cirque du Soleil besucht. Dieses Jahr tourt der Künstlerzirkus mit zehn unterschiedlichen Showprogrammen rund um den Globus. Viele davon finden in wichtigen SKODA Märkten in Europa statt. Darüber hinaus startet Cirque du Soleil noch in diesem Jahr eine Tournee durch China.



Durch die Markenkooperation mit dem berühmten Live-Entertainment-Unternehmen Cirque du Soleil eröffnen sich SKODA zahlreiche Wege, um Millionen potenzielle neue Kunden zu erreichen. Cirque du Soleil hat eine globale Fangemeinde mit rund zehn Millionen Followern in sozialen Medien und zieht jedes Jahr mehr als elf Millionen Zuschauer weltweit in seinen Bann. Die tschechische Traditionsmarke ist künftig ein fester Bestandteil der Cirque du Soleil-Promotion in der Außenwerbung, auf Druckprodukten, in TV-Spots sowie im Rahmen der Cirque du Soleil-Internetpräsenz. Die bis 2021 vereinbarte Partnerschaft umfasst darüber hinaus großflächige Marketingkampagnen sowie spezielle VIP-Erlebnisse wie Backstage-Führungen, Meet and Greets mit den Künstlern und Werbemöglichkeiten in direktem Zusammenhang mit Las Vegas. Dort sind die Unterhaltungsspezialisten seit mehr als 20 Jahren mit zahlreichen Shows vertreten.



Mit seinen Shows entführt Cirque du Soleil sein Publikum mit Weltklasse-Akrobatik, eindrucksvollen Choreographien und faszinierenden Charakteren in eine Welt voller Magie und versetzt es ins Staunen. Das kanadische Unterhaltungsunternehmen kreiert fortlaufend neue Shows voller innovativer Ideen und präsentiert sie auf Bühnen weltweit. Cirque du Soleil zählt zu den weltgrößten und bedeutendsten Live-Entertainment-Unternehmen.



,Simply Clever' zu sein kennzeichnet auch die Produkte von SKODA. Die Automobile des tschechischen Herstellers begeistern wie der ,Zirkus der Sonne' ihr Publikum immer wieder aufs Neue. Zudem verbinden Engineering-Präzision und ein hoher Qualitätsanspruch die beiden Unternehmen. Die Cirque du Soleil-Shows sind vom Bühnendesign über die technische Ausstattung bis hin zur künstlerischen Umsetzung auf absolute Perfektion ausgerichtet. Diesem Anspruch stellt sich auch SKODA bei der Produktion seiner Fahrzeuge.



Gemeinsamkeiten weisen SKODA und Cirque du Soleil auch beim Blick auf die jeweiligen Gründer auf. Bereits die Mobilitätspioniere Václav Laurin und Václav Klement aus Böhmen zeichneten sich durch einen ausgeprägten Sinn für Innovationen und unkonventionelle Lösungen aus, mit dem sie immer wieder technisches Neuland eroberten. Dasselbe gilt für Cirque du Soleil Gründer Guy Laliberté. Was 1984 mit 20 Straßenkünstlern begann, wurde zur Neuerfindung der Zirkuskünste und der Cirque du Soleil wurde zu einem weltweit führenden Namen der Live-Unterhaltung. Heute hat der Cirque du Soleil mehr als 4.000 Beschäftigte, darunter 1.300 Künstler, die aus fast 50 verschiedenen Ländern kommen.



SKODA ist in puncto Markenkooperation und Sponsoring-Aktivitäten vielfältig aufgestellt. Traditionell engagiert sich SKODA in zahlreichen Sportarten. Dabei sind Eishockey, Radsport und Motorsport die wichtigsten Pfeiler der Sponsoring-Strategie des Traditionsunternehmens. Auf seinem Heimatmarkt ist SKODA Partner von zahlreichen bedeutenden Kulturveranstaltungen und zählt zu den größten Kulturförderern in Tschechien. Jetzt erweitert SKODA sein weltweites Engagement um die Markenkooperation mit Cirque du Soleil.



