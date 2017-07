The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.07.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.07.2017



ISIN Name



AU000000EMC6 EMEFCY GROUP LTD

CA0303701001 AMERICAN VANADIUM CORP.

CA03765B1040 APIVIO SYSTEMS

CA2435641014 DECLAN RESOURCES INC.

CA29843R1001 EURASIAN MINERALS INC.

DE0009190702

US15708Q1058 CERULEAN PHARMA DL-,0001