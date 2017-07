NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd beim S&P 500 und dem Nasdaq 100 hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Der Leitindex Dow Jones Industrial hinkte seinen Indexkollegen aber weiter hinterher: mit einer wenig veränderten Tendenz blieb ihm ein Angriff auf seine bisherige Bestmarke bei 21 681 Punkten weiter verwehrt. Er ging mit einem kleinen Minus von 0,13 Prozent auf 21 611,78 Punkte aus dem Handel.

Der marktbreite S&P 500 war am Donnerstag in den ersten Minuten bis auf 2477,62 Punkte gestiegen, bevor ihm dann etwas der Schwung verloren ging. Am Ende notierte er mit einem Abschlag von 0,02 Prozent auf 2473,45 Punkte nahezu unverändert. Der Nasdaq 100 legte ähnlich knapp um 0,09 Prozent auf 5921,22 Zähler zu. Zuvor hatte er seine Bestmarke noch auf 5932,61 Punkte nach oben geschraubt./he/tih/he

